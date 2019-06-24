Футбол

«Барселона» не планирует возвращать АлвесаЧемпионат вчера в 15:33

Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1. По данным источника, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с возвращением 36-летнего бразильца. Ранее Алвес предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ.
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СМИ: «Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Спорт-Экспрессвчера в 17:27

СМИ: Алвес предложил себя «Барселоне»

РИА Новостивчера в 09:04

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ruвчера в 08:56

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Sport.ruвчера в 10:00

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

Спорт день за днемвчера в 09:56

«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

Чемпионатвчера в 15:33

СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Матч ТВвчера в 09:00
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Происшествия

В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей

Вечером 23 июня психически больной мужчина напал с ножом на сестру и соседей.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика

Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию

В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на 10 млрд долларов

В число крупнейших сделок входит контракт на закупку 10 морских патрульных самолетов P-8I Дели в ближайшие несколько лет планирует заключить с Вашингтоном контракт в сфере ВТС на сумму около 10 млрд долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету.
Обновлено в 03:17
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Энергетика

Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Авто

Mazda отзывает в России более 900 автомобилей

Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Футбол

Воронежский «Факел» подписал пятерых футболистов

Обновлено вчера в 12:55
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Экономика

Грузия приценивается к санкциям

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Политика

В ПАСЕ выступили за возвращение России

Многие страны Совета Европы выступили за принятие резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Керченском проливе теплоход сел на мель

Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Общество

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Самолет авиакомпании UTair совершил вынужденную посадку в Самаре из-за неисправности. Лайнер направлялся из Анапы в Уфу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:27
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