Футбол

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млнЧемпионат 14:00

Каталонская «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается продать полузащитника команды Малкома. Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
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«Барселона» назвала трансферную стоимость Малкома

Soccer.ru15:28

«Барселона» хочет выручить от продажи Малкома не менее 50 млн евро

Sports.ru14:59

«Барселона» не собирается продавать Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро

ProstoProSport14:30

СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро

Спорт-Экспресс14:08

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Чемпионат14:00

«Барселона» вывесила ценник на Малкома

Sport.ru14:59

«Барселона» определилась с ценником Малкома

Евро-футбол.ру14:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Здоровье

Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»

В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено в 01:31
Авто

Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana

Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Здоровье

Движение в захвате

При первых подозрениях пациента отправляют на двигательный тест. Человек выполняет определенный набор движений.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора

Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Культура

Выставка Федора Конюхова стартует в Русском музее

Обновлено в 00:00
Авто

Новый российский внедорожник оценили в Германии

По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Анна Калашникова опровергла слухи о своей беременности

Надежда Санько и Дана Борисова в выпуске YouTube-шоу "Точки Nad И" Журналисты тут же обратились за ответом к Анне Калашниковой, которая, к огромному сожалению поклонников, заявила, что в ближайшее время она не планирует появление на свет малыша, так как полностью занята своей карьерой и ее развитием.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной

Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Политика

В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО Ишаева

В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев.
Обновлено в 02:16
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

"За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 07:29
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено в 16:01
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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