Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млнЧемпионат вчера в 14:00
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo. Ранее стало известно, что в услугах 22-летнего бразильца заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также «Ливерпуль». Малком перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года.
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СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 14:08
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