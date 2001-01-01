Футбол

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млнЧемпионат 14:00

Каталонская «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается продать полузащитника команды Малкома. Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
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«Барселона» назвала трансферную стоимость Малкома

Soccer.ru15:28

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Чемпионат14:00

«Барселона» не собирается продавать Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро

ProstoProSport14:30

СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро

Спорт-Экспресс14:08

«Барселона» определилась с ценником Малкома

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«Барселона» вывесила ценник на Малкома

Sport.ru14:59

«Барселона» хочет выручить от продажи Малкома не менее 50 млн евро

Sports.ru14:59
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
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Reuters: США ввели тотальный запрет на нефтяные сделки с Венесуэлой

Под запретом оказались даже те сделки, которые по условиям текущих санкций вроде бы разрешены.
Обновлено в 18:06
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено в 11:48
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Наука

Ученые научат роботов с ИИ размножаться и развиваться

Обновлено в 13:30
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта

Обновлено в 14:24
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Футбол

Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионе

"На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.
Обновлено в 17:52
Технологии

Изобретателям заплатят за использование разработок

Авторам патентов хотят гарантировать долю в доходах от использования их разработок.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

Украина заявила о создании электромагнитного оружия

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия, которое может подавлять радиоэлектронную аппаратуру вероятного противника, включая системы энергопитания и передачи данных.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Опубликовано видео задержания причастного к теракту в Москве боевика

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Футбол

Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"

Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Политика

Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы

В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.
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Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
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Видео последствий удара Израиля по Сирии опубликовано в сети

Израильская авиация нанесла удар по объектам в сирийском городе Алеппо.
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Происшествия

Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц

Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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