Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млнЧемпионат вчера в 14:00
Каталонская «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается продать полузащитника команды Малкома. Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
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СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 14:08
«Барселона» не собирается продавать Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро
ProstoProSportвчера в 14:30
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