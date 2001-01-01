Футбол

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млнЧемпионат вчера в 14:00

Каталонская «Барселона» в следующее летнее трансферное окно попытается продать полузащитника команды Малкома. Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» назвала трансферную стоимость Малкома

Soccer.ruвчера в 15:28

«Барселона» определилась с ценником Малкома

Евро-футбол.рувчера в 14:34

«Барселона» хочет выручить от продажи Малкома не менее 50 млн евро

Sports.ruвчера в 14:59

СМИ: «Барселона» готова продать Малкома за сумму, превышающую 50 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн

Чемпионатвчера в 14:00

«Барселона» вывесила ценник на Малкома

Sport.ruвчера в 14:59

«Барселона» не собирается продавать Малкома дешевле, чем за 50 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Происшествия

Сбежавший из части контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:59
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Кино

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика

Задержан бывший полпред в ДФО Ишаев

Обновлено вчера в 01:54
Экономика

Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»

Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено 27 марта в 04:59
Политика

Новак сказал, как действия Дании повлияют на «Северный поток – 2»

Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

Козак объявил о разработке Инвестиционного кодекса России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название Инвестиционного кодекса России.
Обновлено в 04:01
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Петербурге вандал изрубил топором поезд, чтобы выплеснуть негатив

Мужчина находился в состоянии агрессии, а потому решил выплеснуть негатив на стоящий поезд.
Обновлено в 04:26
Авто

В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ

Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Софья Каштанова впервые стала мамой

Софья Каштанова призналась, что два месяца назад стала мамой.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»

Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

Обновлено в 03:40
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное