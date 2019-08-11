Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евроЧемпионат 03:26
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Вашингтон
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
Моуринью назвал второй состав «МанСити» претендентом на победу в АПЛ
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала первую фотосессию дочки
На своей странице в социальной сети Инстаграм Лера показала подписчикам первую фотосессию с участием Машеньки.
Обновлено в 08:09
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»
Первый полет новейшего беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для сферы разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено в 10:17
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:24
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Человек погиб после обрушения в шахте Якутии
Один человек погиб после обрушения горных пород в шахте в Якутии.
Обновлено в 10:20
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Политика
Танкером, который обыскали в Херсоне, управляет украинская компания
Танкер Mria под украинским флагом, который обыскали в порту Херсона, принадлежит компании Felina Development LP и находится в управлении украинской River Trade Management.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Политика
Автор Telegram-канала «Товарищ майор» отрицает причастность к утечке данных оппозиционеров
Через несколько часов пост удалили, но СМИ организовали расследование с целью найти автора Telegram-канала.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Футбол
ЦСКА предложил за защитника «Уфы» €2 млн
По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине
Крещение годовалого ребенка в Гатчине Ленинградской области вызвало общественный резонанс.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Политика
Ницой сказала, что уничтожит Украину
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
Обновлено в 06:56