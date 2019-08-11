Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евроЧемпионат 03:26
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в пятом туре РПЛ
Тульский «Арсенал» на своём поле взял верх над «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Обновлено в 08:06
Политика
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов
Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий».
Обновлено в 08:31
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
На Украине просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Если петиция соберет такое количество подписей, то ее может рассмотреть президент Украины.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
Футбол
Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»
Обновлено в 08:51
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
По оценке Bloomberg, за четыре года резервы России выросли на 45% и достигли 518 млрд долларов, а резервы Саудовской Аравии упали до суммы в 527 млрд долларов.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском потушен
Обновлено в 08:01
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей
Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.
Обновлено в 04:44
Футбол
Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед»
По информации портала transfermarkt, переход хавбека обошелся манкунианцам в 10 миллионов евро.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Певица Наргиз сообщила о желании уйти в монастырь
Наргиз Закирова на своей страничке в Instagram сообщила о желании уйти в монастырь, и приглашает остальных девушек вместе с собой.
Обновлено в 05:29
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Космос
Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн
Обновлено вчера в 16:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41