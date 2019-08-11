Футбол

«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евроЧемпионат 03:26

«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом.
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