Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евроЧемпионат 03:26
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:03, Вашингтон
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» Лэмпарда
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.
Обновлено в 01:15
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 30
В результате серии взрывов боеприпасов на военном арсенале в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:09
Политика
Медведчук призвал Киев пересмотреть условия ЗСТ с ЕС
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Киев пересмотреть условия соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.
Обновлено в 05:07
Общество
Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции
Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
Обновлено вчера в 19:50
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей
Внешнее финансирование и деньги, которые легально и нелегально работающие за рубежом украинцы отправляют своим семьям, остаются главными факторами поддержания экономической стабильности страны.
Обновлено в 04:57
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Юный фанат разбил нос в кровь в попытке получить автограф Салаха
Юный персональный болельщик форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, пытаясь получить автограф кумира, разбил нос в кровь, однако получил заветное фото, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Интернет
В приложении Telegram появились новые функции
Пользователи Telegram могут оценить новинки в работе приложения, которые появились вместе с обновлением 5.10.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира
Ежегодный рейтинг 25 самых богатых семей мира представило 11 августа агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:50
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Украины в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Неизвестные похитили рюкзак с 7 миллионами рублей на севере столицы
Двое неизвестных похитили рюкзак с семью миллионами рублей в Хорошевском районе столицы.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено вчера в 07:45