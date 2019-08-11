Футбол
«Барселона» не намерена платить за Неймара ни одного евроЧемпионат 03:26
«Барселона» намерена сохранять спокойствие и не предпринимать никаких поспешных и сумасшедших шагов, чтобы вернуть Неймара, который выступал за команду из Каталонии с 2013 по 2017 год. В «Барселоне» считают, что форвард останется в «ПСЖ» этим летом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Политика
Когда заробитчане заберут свои семьи, экономика Украины рухнет, — Федерация работодателей
Внешнее финансирование и деньги, которые легально и нелегально работающие за рубежом украинцы отправляют своим семьям, остаются главными факторами поддержания экономической стабильности страны.
Обновлено в 04:57
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Путешествия
Россияне назвали лучшие страны для первого путешествия за границу
Большинство российских путешественников считает, что лучше начать знакомство с заграницей с Турции и Чехии, сообщает Aviasales.
Обновлено в 03:16
Религия
Томские власти поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Губернатор Сергей Жвачкин направил поздравления мусульманам Томской области с наступающим праздником Курбан-байрам.
Обновлено 09 августа в 05:54
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Умерла украинская балерина Светлана Исакова
Умерла ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова.
Обновлено в 07:26
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», трижды уступая в счете
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Политика
Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину
Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Футбол
Шарлия: М. Фернандес легко может играть в «Барселоне», он — Месси правой бровки
Обновлено в 06:21
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт
Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом.
Обновлено в 06:37
Политика
Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне
Специалисты портала Equasis уточнили название и владельца танкера, который украинские правоохранители обыскали в порту Херсона.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Американка инструктировала задержанных на несанкционированном митинге в Москве
В социальных сетях появилось видео, на котором достаточно подробно запечатлен «американский след» в несанкционированном мероприятии в Москве.
Обновлено в 04:13
Общество
МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов
Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты
Раскрыто возможное название iPhone 11
Известный инсайдер CoinX опубликовал на своей страничке в «Твиттере», что следующий флагман американской компании Apple будет называться iPhone 11 Pro.
Обновлено в 03:33