Руководство каталонской "Барселоны" намерен отдать за форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара не более чем за €170 млн, сообщает "Чемпионат.com". По информации Mundo Deportivo, сине-гранатовые хотят сделать так, чтобы эта сумма была указана как отступные в договоре футболиста.

«Барселона» не хочет отдавать за Неймара больше €170 млн

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