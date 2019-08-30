Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» не договорилась с «ПСЖ» о трансфере Неймара
Руководство «Барселоны» не смогло достичь договоренностей по трансферу нападающего Неймара. «ПСЖ» отказался от компромисса по поводу суммы трансфера. По информации Mundo Deportivo, вероятность перехода Неймара в «Барселону» крайне мала.
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Sport.es: «Барселона» настаивает на включении своих игроков в сделку по Неймару
Бомбардир.рувчера в 08:02
В пятницу представители «Барселоны» и «ПСЖ» проведут в Монако переговоры по Неймару
Спорт-Экспресс29 августа в 18:16
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
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Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Авто
Audi разрабатывает новую технологию освещения
Представители Audi не много говорили о своих планах компании по освещению, но отметили, что технология Digital OLED позволяет показывать сообщения другим машинам с помощью задней оптики.
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Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Происшествия
Американцу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие по делу гражданина США Пола Уилана почти завершено, сообщил адвокат иностранца.
Московский Комсомолец вчера в 12:31
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
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Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Космос
Робота Федора на МКС показали на видео
Lenta.ru вчера в 20:02
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Лингард в этом сезоне великолепно помогает команде»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику в адрес полузащитника Джесси Лингарда.
Матч ТВ 03:00
Экономика
Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.
Интерфакс 03:12
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика
Зеленский сменил главу «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия.
Известия вчера в 14:41
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Футбол
«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Матч ТВ вчера в 18:01
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
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Ученые назвали ранний симптом диабета
Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.
Независимый публицист 01:06