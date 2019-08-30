Руководство «Барселоны» не смогло достичь договоренностей по трансферу нападающего Неймара. «ПСЖ» отказался от компромисса по поводу суммы трансфера. По информации Mundo Deportivo, вероятность перехода Неймара в «Барселону» крайне мала.

«Барселона» не договорилась с «ПСЖ» о трансфере Неймара

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