Футбол

«Барселона» назвала цену на МалкомаЕвро-футбол.ру 14:00

Руководство каталонской "Барселоны" намерено продать атакующего полузащитника Малкома в летнее трансферное окно.
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«Барселона» установила ценник на Малкома

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Букмекеры: «Эвертон» всерьез рассчитывает на Малкома

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