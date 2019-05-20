Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»Вести.Ru 17:00

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. "Барселона" принимала английский "Ливерпуль" и победила 3:0. "Ливерпуль" начал встречу без тени робости, будто она проходила на родном "Энфилде". Гости атаковали больше и острее.
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