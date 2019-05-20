Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»Пятый канал вчера в 18:34

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем». Уверенную победу со счетом 3:0 одержали хозяева, дублем в ворота английского клуба отметился Лионель Месси.

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

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