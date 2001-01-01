Футбол
«Барселона» намерена взять кредит для оплаты трансфера ГризманнаSportbox.RU вчера в 10:34
«Барселона» обратилась к банкам, чтобы получить 120 миллионов евро, которые необходимы для покупки трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы надеялись договориться с мадридским клубом о выплате этой суммы в рассрочку, но переговоры не увенчались успехом.
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Еженедельник Футбол09 июля в 14:05
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