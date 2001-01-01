Футбол

«Барселона» намерена взять кредит для оплаты трансфера ГризманнаSportbox.RU вчера в 10:34

«Барселона» обратилась к банкам, чтобы получить 120 миллионов евро, которые необходимы для покупки трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Каталонцы надеялись договориться с мадридским клубом о выплате этой суммы в рассрочку, но переговоры не увенчались успехом.
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«Барселоне» придется взять кредит ради покупки Гризманна

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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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