Футбол
«Барселона» намерена приобрести у дортмундской «Боруссии» ГеррейруSport24.ru 08:42
«Барселона» ведет переговоры о приобретении защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру, сообщает Sport.es. Каталонский клуб видит в 25-летнем футболисте сборной Португалии конкурента Жорди Альбе на левом фланге в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
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В Чемодановке всю ночь дежурили полиция и ОМОН
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Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
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Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
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Например, томатный сок может стать опасным для фигуры.
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