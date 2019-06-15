Футбол

«Барселона» намерена приобрести у дортмундской «Боруссии» ГеррейруSport24.ru 08:42

«Барселона» ведет переговоры о приобретении защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру, сообщает Sport.es. Каталонский клуб видит в 25-летнем футболисте сборной Португалии конкурента Жорди Альбе на левом фланге в следующем сезоне.
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«Барселона» намерена приобрести у дортмундской «Боруссии» Геррейру

Sport24.ru08:42

«Барселона» договорилась с защитником дортмундской «Боруссии»

Sport.ru09:14

СМИ сообщили о переговорах «Барселоны» с футболистом сборной Португалии

РБК07:16

«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру

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«Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро

Sports.ru05:12

Sport.es: «Барселона» хочет купить Геррейру

Бомбардир.ру03:59

«Барселона» собирается предложить € 25 млн за игрока «Боруссии» Д

Soccer.ruвчера в 20:32
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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