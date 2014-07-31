Футбол
«Барселона» вновь попытается приобрести ГризманнаГазета.Ru 15:11
По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников". Наряду с защитником "Аякса" Матейсом де Лигтом он станет главной трансферной целью сине-гранатовых ближайшим летом. Покупка форварда может обойтись "Барселоне" в €120 млн.
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