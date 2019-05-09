Футбол

«Барселона» намерена приобрести Антуана ГризманнаЕженедельник Футбол 14:46

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Каталонский клуб намерен приобрести французского игрока. По данным источника, после вылета из Лиги чемпионов «сине-гранатовые» снова попробуют купить 28-летнего нападающего.
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Антуан Гризманн
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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