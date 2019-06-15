Футбол
«Барселона» намерена пригласить защитника «Боруссии»Sport.ru 07:29
Контракт футболиста действителен до 2020 года, Геррейро не хочет продлевать соглашение со шмелями. Барселона включилась в переговорный процесс и хочет сбить цену, так как у игрока только год по контракту, Боруссия же хочет выручить 25 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
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