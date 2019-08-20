Футбол
«Барселона» намерена арендовать НеймараMetaratings 04:37
Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».
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