Футбол

«Барселона» намерена арендовать НеймараMetaratings 04:37

Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».
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