Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».

Политика Трамп поддерживает возвращение России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Авто Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.

Шоу-бизнес Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.

Кино Третьяковская галерея примет участие в акции «Ночь кино» Государственная Третьяковская галерея примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» в субботу, 24 августа.

Происшествия Избежавший смертной казни преступник изнасиловал ребенка Выяснилось, что мужчина был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни.

Наука Ученые: Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности Шведские ученые предупреждают, что нехватка сна существенно повышает шансы развития сердечной недостаточности.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Гаджеты Redmi похвасталась продажей более 20 млн смартфонов Note 7 по всему миру Сегодня компания объявила, что совокупные продажи Redmi Note 7 и Note 7 Pro по всему миру превысили 20 миллионов единиц примерно через семь месяцев после запуска.

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Здоровье Врачи назвали причины боли в сердце Врачи назвали причины боли в сердце, которые с ним никак не связанны.

Происшествия Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.

Транспорт «Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Футбол Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны» Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Политика Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России «Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.

Экономика «Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» Гоналоном «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport.

Политика Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2» С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Наука Ученые опровергли миф о пользе «просвещенного» авторитаризма Ученые показали, что авторитаризм столь же негативно влияет на занятость населения, а также на финансирование образования и здравоохранения в стране.

Армия и оружие В Пентагоне провели испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты После выхода США из договора, заключённого ещё СССР, Пентагон начал испытания своей новой крылатой ракеты.