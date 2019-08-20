Футбол
«Барселона» намерена арендовать НеймараMetaratings 04:37
Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Технологии
Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом
Facebook наймет журналистов для работы над новостным разделом социальной сети.
Обновлено в 13:32
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Политика
Песков: переговоры Путина и Макрона прошли позитивно
Переговоры президентов России и Франции - Владимира Путина и Эмманюэля Макрона - в понедельник прошли в целом позитивно.
Обновлено в 07:02
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика
Трамп заявил, что экономика США очень далека от рецессии
Некоторые представители СМИ хотят видеть рецессию, но экономика США очень далека от этого.
Обновлено в 15:58
Наука
Найден новый способ получения водорода
Обновлено в 02:17
Транспорт
Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными
Обновлено в 16:03
Гаджеты
Redmi похвасталась продажей более 20 млн смартфонов Note 7 по всему миру
Сегодня компания объявила, что совокупные продажи Redmi Note 7 и Note 7 Pro по всему миру превысили 20 миллионов единиц примерно через семь месяцев после запуска.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Аякс» сыграл вничью с АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Голландский "Аякс" на выезде сыграл вничью с кипрским АПОЭЛом в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Космос
Установлена дата полной стерилизации Земли астероидами
Ученые установили дату полной стерилизации Земли.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51
Финансы
Рубль заметно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов понедельника заметно растет к доллару и евро после значительного снижения в пятницу, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:06
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Общество
Назван самый шумный и самый тихий город Ростовской области
Шесть муниципалитетов Ростовской области попали в рейтинг самых тихих и громких городов страны.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Киберспорт
На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписался из больницы
Обновлено в 04:36
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Помпео: ИГ набирается сил в отдельных точках Ближнего Востока
Госсекретарь США Майк Помпео признал сегодня, 20 августа, что террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) набирает силы в некоторых районах Ближневосточного региона.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова
Премьер Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинения
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
В Приморье погибла российская певица Олеся Яковлева. Об этом сообщил друг артистки Вадим Павлов.
Обновлено в 13:20