Футбол
«Барселона» намерена арендовать НеймараMetaratings вчера в 04:37
Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».
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Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.
Обновлено вчера в 23:55
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты
Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября
Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.
Обновлено вчера в 00:51
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков
За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.
Обновлено в 00:01
Общество
В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя
Правительство Японии планирует заложить в бюджет на 2020 год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2, сообщили СМИ.
Обновлено в 01:09
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено 19 августа в 12:04
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено 19 августа в 06:52
Здоровье
Африканскую чуму свиней снова нашли в Благовещенском районе
Во вторую угрожаемую зону - территорию радиусом 14 километров, попали Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района.
Обновлено в 01:00
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн
Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.
Обновлено в 01:05
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Путешествия
Россияне потратили в поездках по стране $43 млрд в 2018 году
В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) сообщили, что за прошлый год россияне потратили $43 млрд в поездках по стране.
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено 19 августа в 06:19
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Общество
Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: погода всех удивит
По данным синоптиков Гисметео, которые подготовили прогноз на ближайшие 14 дней, климатическое лето больше не вернётся в большинство российских регионов, хотя местами будет ещё жарко, но стабильной, тёплой погоды уже ожидать не стоит.
Обновлено 19 августа в 12:15