Руководство «Барселоны» продолжает вести работы по возвращению в команду Неймара. Как стало известно Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с арендой бразильского форварда и последующим выкупом прав на игрока у «ПСЖ».

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Общество Росстат посчитал траты россиян на покупку алкоголя и табака В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Экономика Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

Гаджеты Телевизор OnePlus TV представят 26 сентября Индийский сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал эксклюзивную информацию о дате презентации первого телевизора китайской компании OnePlus.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Экономика Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки.

Общество В Гидрометцентре объяснили жаркую погоду в Москве Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT о том, какая погода ожидается в Москве до конца текущей недели.

Армия и оружие Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя Правительство Японии планирует заложить в бюджет на 2020 год расходы на разработку малозаметного истребителя для замены устаревших F-2, сообщили СМИ.

Футбол Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Политика Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Здоровье Африканскую чуму свиней снова нашли в Благовещенском районе Во вторую угрожаемую зону - территорию радиусом 14 километров, попали Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района.

Общество Роскачество рассказало, как правильно выбрать портвейн Роскачество разработало рекомендации по выбору портвейна на примере винных хозяйств Крыма и советует приобретать этот напиток из винограда урожая 2015-2016 годов.

Общество 75% жителей России строят планы на будущее Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 48% жителей России смотрят в будущее с оптимизмом, 9% — с пессимизмом, 37% испытывают оба чувства.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Путешествия Россияне потратили в поездках по стране $43 млрд в 2018 году В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) сообщили, что за прошлый год россияне потратили $43 млрд в поездках по стране.

Армия и оружие Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.

Финансы «Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.