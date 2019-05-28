«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»Sport24.ru вчера в 14:13

Журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро сообщил о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону». «Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».

«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»

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