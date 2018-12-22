Футбол

«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»
Матч ТВ
14:27

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура чемпионата Испании. В начале первого тайма Усман Дембеле точным ударом отправил мяч в сетку ворот гостей. За несколько минут до перерыва Лионель Месси установил окончательный счет в этой встрече.
Матч ТВ14:27

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Голы Дембеле и Месси принесли победу «Барселоне» в матче с «Сельтой»

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«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»

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