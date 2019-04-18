«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»Советский спорт 16:38

Реал Сосьедад, имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте. В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.

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Происшествия SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

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Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Политика Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей "Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.

Хоккей «Сент-Луис» и «Виннипег» начали шестой матч в плей-офф Кубка Стэнли Игра проходит в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент «Сент-Луис» выигрывает в серии со счётом 3-2.

Происшествия Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.

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Политика Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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