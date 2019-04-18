«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»Советский спорт 16:38

Реал Сосьедад, имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте. В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.

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