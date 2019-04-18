Футбол
«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»Советский спорт 16:38
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
|15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
|45′
|54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
|56′
|62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
|64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
|72′
|87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
|87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
|90′
|52%
|Владение мячом
|48%
|83%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|6
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|10
|12
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
4
Ракитич
5
Бускетс
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Рульи
2
Сальдуа
15
Элустондо
34
Барренечеа
29
Муньос
8
Мерино
23
Сангальи
14
Пардо
10
Ойарсабаль
12
Жозе
24
Рамирес
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
Реал Сосьедад, имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте. В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.
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