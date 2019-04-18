Футбол

«Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»Советский спорт 16:38

Барселона — Реал Сосьедад
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
15′
Микель Мерино
Клеман Лангле
45′
54′
Игор Субельдия
Лука Сангальи
Артур
Серджи Бускетс
56′
62′
Хуанми Хименес
Жорди Альба
64′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
72′
87′
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
87′
Диего Льоренте
Андер Барренечеа
Артуро Видаль
Серхи Роберто
90′
Реал Сосьедад, имея в активе 41 балл, расположился на десятом месте. В следующем туре Барселона в гостях сыграет против Алавеса, а Реал Сосьедад на своем поле примет Вильярреал.
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