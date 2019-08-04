Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне». По версии источника, каталонский клуб договорился с парижанами о переходе бразильского форварда на правах аренды. Отмечается, соглашение с Неймаром будет рассчитано на один сезон с возможность выкупа игрока в 2020 году.

Неймар может перейти в «Барселону» на правах аренды

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