Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»РБК 16:58

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Судил игру главный арбитр Хесус Хиль Мансано. На 28-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве.
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