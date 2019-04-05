«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»РБК 16:58

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Судил игру главный арбитр Хесус Хиль Мансано. На 28-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве.

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

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