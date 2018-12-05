Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»
Евро-футбол.ру
вчера в 17:22

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Евро-футбол.рувчера в 17:22

Подробнее о событии

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»

Советский спортвчера в 17:48

«Барселона» и «Вальядолид» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

РИА Новостивчера в 17:43

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Спорт-Экспрессвчера в 17:26

Дубль Дениса Суареса помог «Барселоне» выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионатвчера в 17:23

«Барселона» — «Леонеса» — 4:1. Видеообзор ответного матча 1/16 Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 18:41

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

Евро-футбол.рувчера в 17:22

«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

LiveSport.ru04 декабря в 04:43
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Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 00:40
Футбол

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче Кубка России

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 00:10
Футбол

Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича

Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Обновлено в 00:40
Футбол

«ПСЖ» потерял очки во втором матче подряд

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Страсбур» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в Страсбурге на стадионе «Ля Мено» в рамках шестнадцатого тура национального чемпионата и завершилась вничью со счётом 1:1. Парижанам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на 40-й минуте первого тайма защитник хозяев Кенни Лала открыл счёт.
Обновлено в 00:24
Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 00:35
Футбол

Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»

Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол

Маркизио не жалеет об уходе из «Ювентуса»

Обновлено вчера в 21:51
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 15:52
Футбол

«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Газидис стал исполнительным директором «Милана»

Обновлено в 00:01
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 21:08
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено вчера в 19:20
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Культураль Леонеса
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Леон, в одноимённой провинции в автономном сообществе Кастилия-Леон. Клуб основан в 1923 году, домашние матчи проводит на стадионе «Рейно де Леон», вмещающем 13 500 зрителей. В Примере «Культураль Леонеса» провела один сезон, в сезоне 1955/56 она заняла 15-е место.
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