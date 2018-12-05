Футбол
"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Евро-футбол.рувчера в 17:22
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«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»
Советский спортвчера в 17:48
«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года
LiveSport.ru04 декабря в 04:43
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Футбол
Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 00:40
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«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в матче Кубка России
Московский «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче ¼ финала Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 00:10
Футбол
Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича
Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Обновлено в 00:40
Футбол
«ПСЖ» потерял очки во втором матче подряд
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не смог обыграть «Страсбур» в матче французской Лиги 1. Игра проходила в Страсбурге на стадионе «Ля Мено» в рамках шестнадцатого тура национального чемпионата и завершилась вничью со счётом 1:1. Парижанам пришлось отыгрываться по ходу встречи: на 40-й минуте первого тайма защитник хозяев Кенни Лала открыл счёт.
Обновлено в 00:24
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«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании
«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 00:35
Футбол
Клопп: «Я много кричал в первом тайме с „Бернли“, но не злился»
Сказал игрокам, что я много кричал в первом тайме, но не злился.
Обновлено в 00:23
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Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
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Маркизио не жалеет об уходе из «Ювентуса»
Обновлено вчера в 21:51
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Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 15:52
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«Сассуоло» обыграл «Катанию» в Кубке Италии
В матче 1/16 финала Кубка Италии "Сассуоло" выиграл у "Катании" (2:1). В 1/8 финала команда сыграет с "Наполи".
Обновлено вчера в 17:32
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Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара
Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
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Газидис стал исполнительным директором «Милана»
Обновлено в 00:01
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18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»
Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 21:08
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Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»
Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено вчера в 19:20