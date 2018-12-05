Футбол

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»
Евро-футбол.ру
17:22

"Барселона" без Месси провела ответный матч против скромной "Леонесы" в рамках 1/16 Кубка Испании.
Евро-футбол.ру17:22

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«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»

Советский спорт17:48

«Барселона» и «Вальядолид» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

РИА Новости17:43

«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Спорт-Экспресс17:26

Дубль Дениса Суареса помог «Барселоне» выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Чемпионат17:23

«Барселона» — «Леонеса» — 4:1. Видеообзор ответного матча 1/16 Кубка Испании

Sport24.ru18:41

«Барселона» на классе прошла «Леонесу»

Евро-футбол.ру17:22

«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 04:43
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Футбол

Спартак — Урал 1:1

В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 22:39
Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 23:17
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 22:46
Футбол

«Вильярреал» забил 8 мячей «Альмерии», Токо-Экамби сделал покер

"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.
Обновлено в 21:53
Футбол

ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»

В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол

Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»

Обновлено в 21:51
Футбол

Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено в 15:47
Футбол

Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО

Обновлено в 15:52
Футбол

Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено в 21:38
Футбол

18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»

Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 21:08
Футбол

«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека

Английская пресса сообщает, что нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, скорее всего, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 20:46
Футбол

«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол

Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара

Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол

Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»

Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол

Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Культураль Леонеса
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Леон, в одноимённой провинции в автономном сообществе Кастилия-Леон. Клуб основан в 1923 году, домашние матчи проводит на стадионе «Рейно де Леон», вмещающем 13 500 зрителей. В Примере «Культураль Леонеса» провела один сезон, в сезоне 1955/56 она заняла 15-е место.
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