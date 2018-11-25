Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
РИА Новости
вчера в 17:16

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
"Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Субботняя игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1. На гол Диего Косты (77-я минута) гости ответили мячом Усмана Дембеле (90).
РИА Новостивчера в 17:16

Подробнее о событии

Тренер «Атлетико» продлил безвыигрышную серию против «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 20:04

Серхи Бускетс: «Барселона» заслужила свой гол в матче с «Атлетико»

Матч ТВвчера в 20:24

«Атлетико» и «Барселона» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

ТАССвчера в 16:50

Дембеле на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Атлетико»

Советский спортвчера в 16:45

Голы Дембеле принесли «Барселоне» 7 очков в этом сезоне Ла Лиги

Sport24.ruвчера в 20:20

«Атлетико» — «Барселона» — 1:1. Диего Коста, Месси, Дембеле, отчёт

Чемпионатвчера в 17:08

Симеоне ни разу не победил «Барселону» в 14-ти матчах

Спорт-Экспрессвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
Обновлено в 01:47
Футбол

Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:52
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 01:48
Футбол

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Обновлено в 01:02
Футбол

«Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил девятый гол в Серии А

Игра проходила в рамках тринадцатого тура чемпионата Италии и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Счёт матча был открыт на 28-й минуте: отличился португальский форвард туринцев Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:49
Футбол

Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере

Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Спартак» сегодня проведет первую игру под руководством Кононова

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Обновлено в 01:00
Футбол

«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 00:04
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 01:35
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

«НАК Бреда» — «Аякс» — 0:3. Видеообзор матча

Обновлено в 01:10
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное