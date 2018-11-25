Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
РИА Новости
вчера в 17:16

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
"Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Субботняя игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1. На гол Диего Косты (77-я минута) гости ответили мячом Усмана Дембеле (90).
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