Футбол
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»РИА Новости17:16
|29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
|39′
|46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
|48′
Тома Лемар
Витоло
|64′
Диего Коста
|71′
|71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
|77′
|80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
|80′
|85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
|86′
Филипе Луис
|87′
|90′
Усман Дембеле
|90′+3′
Рафинья Алькантара
|31%
|Владение мячом
|69%
|78%
|Процент точных передач
|91%
|1
|Удары в сторону ворот
|1
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|8
|9
|Отборы
|10
|19
|Фолы
|12
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
15
Савич
21
Эрнандес
3
Луис
6
Коке
14
Эрнандес
8
Сауль
23
Витоло
7
Гризманн
10
Корреа
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
23
Умтити
18
Альба
12
Рафинья
5
Бускетс
14
Малком
11
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
Барселона
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Субботняя игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1. На гол Диего Косты (77-я минута) гости ответили мячом Усмана Дембеле (90).
РИА Новости17:16
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