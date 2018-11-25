Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
РИА Новости
17:16

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
"Барселона" на выезде сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Субботняя игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1. На гол Диего Косты (77-я минута) гости ответили мячом Усмана Дембеле (90).
РИА Новости17:16

Подробнее о событии

Дембеле на 90-й минуте спас «Барселону» от поражения в матче с «Атлетико»

Советский спорт16:45

«Атлетико» — «Барселона» 1:1. Видеообзор матча 13-го тура Ла Лиги

Sport24.ru18:26

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

Матч ТВ16:44

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

Sportbox.RU16:44

Симеоне ни разу не победил «Барселону» в 14-ти матчах

Спорт-Экспресс19:07

«Атлетико» — «Барселона» — 1:1. Диего Коста, Месси, Дембеле, отчёт

Чемпионат17:08

«Барселона» – проклятие Симеоне: 14 матчей без побед в Ла Лиге

Sports.ru17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол

Матч финала Кубка Либертадорес перенесли на 25 ноября

Обновлено в 19:31
Футбол

Гол Криштиану, который побил результативный рекорд «Ювентуса»

Криштиану стал первым футболистом «Ювентуса» за 50 лет, забившим 9 мячей в дебютных 13 матчах в Серии А. Всего Роналду отличился 10 раз в 16 стартовых официальных матчах за «бьянконери».
Обновлено в 18:55
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 19:22
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 18:46
Футбол

«ПСЖ» одержал 14-ю победу подряд в Лиге 1, обыграв «Тулузу»

«ПСЖ» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой».
Обновлено в 15:52
Футбол

Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией

Обновлено в 15:48
Футбол

Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко

Обновлено в 08:14
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над лидером ФНЛ — командой «Томь» из Томска.
Обновлено в 15:09
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
Футбол

«Балтика» вдевятером проиграла «Сочи», «Тамбов» одолел «СКА-Хабаровск»

В другом матче ФК «Сочи» на своем поле обыграл «Балтику» (4:1). Гости завершали встречу вдевятером.
Обновлено в 12:29
Футбол

Варан: «Реал» не сумел справиться с прямолинейностью соперника

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3). «Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно.
Обновлено в 11:39
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное