Футбол
«Барселона» может завершить трансфер Гризманна 1 июляМатч ТВ 08:35
По информации источника, контракт между «Барселоной» и Гризманном был заключен еще весной, однако из-за высокой суммы отступных каталонцам пришлось повременить с завершением сделки. Сообщается, что с 1 июля у «Барселоны» появится возможность подписать Гризманна лишь за 120 миллионов евро вместо 200.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
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Трагедия «Курска» в фильме Томаса Винтерберга В прокат выходит фильм Томаса Винтерберга «Курск», посвященный истории катастрофы российской атомной подводной лодки, затонувшей в Баренцевом море 12 августа 2000 года.
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Армия и оружие
Истребитель Су-34 «Утёнок» впервые покажут в Новосибирске
Из новинок техники гости форума увидят сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 «Утёнок».
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Обновлено в 18:36
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Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
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Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
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В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке
Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.
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Армия и оружие
Косачев ответил на ультиматум Столтенберга по ДРСМД
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что объединению придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа».
Обновлено в 08:53