Футбол
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Евро-футбол.ру14:57
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» с теннисным счетом
«Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 12:51
Футбол
Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»
Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено в 21:17
Футбол
Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»
Обновлено в 05:19
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют матч с командой сотрудников «Бутырки»
В московском СИЗО «Бутырка», где содержатся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, решили провести футбольный матч между командами арестантов и охранников.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»
Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол
Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги
Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол
Вратарь «Ювентуса» рассказал об изменениях в клубе с приходом Роналду
Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны после матча с "Ромой" в рамках 17-го тура Серии А рассказал об изменениях в команде с приходом нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол
Мбаппе может превзойти Роналду по достижениям
Кампос, считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может превзойти португальца.
Обновлено в 11:18
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол
Натурализированный Боломбой постепенно учит русский язык
Форвард рассказал о стремлении натурализированного игрока выучить русский язык.
Обновлено в 21:10
Футбол
«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью
"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол
Азар: «Нам не повезло, но я держу в голове позитивные моменты»
Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Лестера".
Обновлено в 06:52