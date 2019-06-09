Футбол

«Барселона» может выставить Дембеле на трансферLiveSport.ru 09:50

В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе. Напомним, что в декабре прошлого года француз опоздал на тренировку из-за того, что проспал.
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Дембеле опоздал на тренировку и может уйти из «Барселоны»

Чемпионат09:00

«Барселона» может расстаться с Дембеле из-за постоянных опозданий

Спорт-Экспресс05:57

СМИ: «Барселона» может расстаться с футболистом Дембеле из-за нарушений дисциплины

ТАСС06:32

«Барселона» пригрозила Дембеле выставить его на трансфер из-за регулярных нарушений дисциплины

Sport24.ru06:21

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны» и может быть выставлен на трансфер

Матч ТВ06:12

«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины

Газета.Ru06:58

Дембеле может покинуть «Барселону»

Sport.ru07:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского.
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Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
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Специалисты сервиса для бронирования авиабилетов и отелей Skyscanner выяснили, что наиболее востребованным направлением на День России у отечественных туристов стал Сочи.
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Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
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Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
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Усман Дембеле
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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