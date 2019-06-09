Футбол
«Барселона» может выставить Дембеле на трансферLiveSport.ru 09:50
В «Барселоне» разочарованы поведением Дембеле, поэтому могут выставить его трансфер, если он не изменит свое отношение к работе. Напомним, что в декабре прошлого года француз опоздал на тренировку из-за того, что проспал.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
Космос
Россияне выберут имя для звезды в созвездии Большой Медведицы
Россиянам предстоит выбрать имя для оранжевого карлика HAT-P-3 и вращающейся вокруг него планеты HAT-P-3 b в созвездии Большой Медведицы.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено в 16:53
Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 19:12
Финансы
Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.
Обновлено в 18:42
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Автоспорт
Квяту было приятно обогнать Сайнса
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play
«Не fair play», — написал Смолов в «сториз» своего «инстраграма», приложив фотографию Голунова в суде.
Обновлено в 18:40
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова
Как оказалось, режиссер ожидал Собчак возле зимнего театра Сочи. Он встретил ее вместе с Верником с бокалом шампанского.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Меган Маркл впервые после родов вышла в свет
Меган Маркл, как и планировалось ранее, после родов появилась на своем первом мероприятии в честь для рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Здоровье
На Сахалине работают 2,8 тысячи врачей
Из общей численности врачей наибольшая доля приходилась на врачей терапевтического профиля — 21,8%, хирургического профиля — 11,4% и педиатров — 8,5%. Численность среднего медицинского персонала в 2018 году составила 6471 человек (132 человека в расчете на 10 тыс. жителей области).
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Хуситы атаковали международный аэропорт в Саудовской Аравии
Атаке подвергся международный аэропорт города Джизан. Для этого хуситы использовали боевые беспилотники Qasef-2K.
Обновлено в 14:21
Путешествия
Названы самые популярные города для празднования Дня России
Специалисты сервиса для бронирования авиабилетов и отелей Skyscanner выяснили, что наиболее востребованным направлением на День России у отечественных туристов стал Сочи.
Обновлено в 08:01
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Один человек погиб и шестеро ранены в результате падения крана на пятиэтажный дом в США
Обновлено в 19:07
Экономика
Голикова рассказала об эффекте соцконтрактов
В 2018 году господдержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных российских семей, однако эффект это дало только в трети случаев.
Обновлено в 15:00
Авто
Mazda планирует возродить роторный двигатель
Во время интервью с изданием Automotive News Europe, генеральный директор бренда Mazda Акира Марумото дал подтверждение тому, что компания вновь собирается выпустить роторный двигатель.
Обновлено в 04:57
Автоспорт
Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В ОАЭ около 200 человек отравились водопроводной водой
Около 200 жителей одного из жилых комплексов в эмирате Аджман за выходные отравились водопроводной водой, передает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Аджмана.
Обновлено в 18:14
Экономика
Как правительство собирается поднимать село
Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села, разработанную по поручению президента.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56