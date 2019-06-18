«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извиненийMetaratings вчера в 17:03

Названо условие возможного возвращения в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. Каталонцы потребуют от бразильца публичных извинений за его скандальный уход из команды, сообщает El Chiringuito. Летом 2017 года «ПСЖ» активировал опцию выкупа Неймара за 222 млн евро.

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