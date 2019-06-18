«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извиненийMetaratings вчера в 17:03

Названо условие возможного возвращения в «Барселону» нападающего «ПСЖ» Неймара. Каталонцы потребуют от бразильца публичных извинений за его скандальный уход из команды, сообщает El Chiringuito. Летом 2017 года «ПСЖ» активировал опцию выкупа Неймара за 222 млн евро.

«Барселона» может вернуть Неймара после публичных извинений

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