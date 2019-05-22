Футбол

«Барселона» может продать Ракитича в «МЮ»Нева Спорт 04:17

В переходе Ракитича в «МЮ» заинтересован лично главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Также СМИ сообщали об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны миланского «Интера». Сам Иван Ракитич неоднократно заявлял в интервью о том, что хочет продолжить выступать за «Барселону».
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

Советский спорт04:01

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Ракитича

Sportbox.RU04:20

СМИ: «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о переходе Ракитича

Матч ТВ04:20

«Барселона» может продать Ракитича в «МЮ»

Нева Спорт04:17

СМИ: МЮ ведёт с «Барселоной» переговоры о переходе Ракитича

RT на русском05:00

Хавбек «Барселоны» Ракитич может продолжить карьеру в Англии

Газета.Ru03:45

СМИ: «МЮ» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича

РИА Новости03:31
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Политика

Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ

Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
Экономика

Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться

Счетная палата РФ видит риски незавершения четвертого этапа строительства фондохранилища Эрмитажа в 2019 году, хотя изначально планировалось завершить его еще в 2017 году, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки расходования бюджетных средств Эрмитажем за прошлый год.
Обновлено в 05:23
Хоккей

Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США

Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Наталья Гулькина поделилась с Яной Захаровой мыслями о войне, добре и сказках

Miss Fashion TV Russia Яна Захарова хорошо известна, как автор и ведущий собственного youtube канала, поскольку не пропускает почти не одного массового городского мероприятия.
Обновлено в 04:26
Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Экономика

Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика

Депутаты рассмотрят законопроект о допуске родственников в реанимацию

Как предполагается, медицинские учреждения будут давать возможность родственникам посещать близких в реанимации или в палате интенсивной терапии.
Обновлено вчера в 02:35
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол

Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку

21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45
Политика

В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Экономика

Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков

Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.
Обновлено в 04:08
Общество

Екатеринбургская онлайн-демократия умерла в сквере

Неделя протестов в Екатеринбурге, вызванных планами постройки храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, доказала не только конфликт горожан с любой точечной застройкой, но и поставила под серьезное сомнение процедуру общественных обсуждений по важным градостроительным вопросам.
Обновлено в 00:42
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика

Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства

Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

У самолета Новый Уренгой-Уфа отказало шасси

Обновлено вчера в 22:02
Авто

Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Компания Land Rover представила обновлённый кроссовер Discovery Sport. Модель изменилась как снаружи, так и внутри.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Министерство спорта выделило регионами 40 миллиардов рублей

"В рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40 млрд. 700 млн рублей", — цитирует министра Интерфакс.
Обновлено в 04:52
Технологии

Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц

Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Футбол

Семин считает, что Кубок важен для всех команд

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
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Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии клуба «Базель», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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