Футбол
«Барселона» может продать Ракитича в «МЮ»Нева Спорт 04:17
В переходе Ракитича в «МЮ» заинтересован лично главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Также СМИ сообщали об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны миланского «Интера». Сам Иван Ракитич неоднократно заявлял в интервью о том, что хочет продолжить выступать за «Барселону».
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика
Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ
Сенатор Алексей Пушков оценил идею украинских властей о проведении референдума по вопросу организации диалога с РФ.
Обновлено в 01:30
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Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться
Счетная палата РФ видит риски незавершения четвертого этапа строительства фондохранилища Эрмитажа в 2019 году, хотя изначально планировалось завершить его еще в 2017 году, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки расходования бюджетных средств Эрмитажем за прошлый год.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США
Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
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Наталья Гулькина поделилась с Яной Захаровой мыслями о войне, добре и сказках
Miss Fashion TV Russia Яна Захарова хорошо известна, как автор и ведущий собственного youtube канала, поскольку не пропускает почти не одного массового городского мероприятия.
Обновлено в 04:26
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика
Депутаты рассмотрят законопроект о допуске родственников в реанимацию
Как предполагается, медицинские учреждения будут давать возможность родственникам посещать близких в реанимации или в палате интенсивной терапии.
Обновлено вчера в 02:35
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы в Баку
21 мая английский футбольный клуб «Арсенал» официально сообщил, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не примет участие на матч финала Лиги Европы против «Челси».
Обновлено вчера в 10:45
Политика
В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Экономика
Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков
Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.
Обновлено в 04:08
Общество
Екатеринбургская онлайн-демократия умерла в сквере
Неделя протестов в Екатеринбурге, вызванных планами постройки храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, доказала не только конфликт горожан с любой точечной застройкой, но и поставила под серьезное сомнение процедуру общественных обсуждений по важным градостроительным вопросам.
Обновлено в 00:42
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика
Песков объяснил рост зарплат чиновников Кремля и правительства
Песков подчеркнул, что чиновникам вернули то, что срезали в 2015 году, когда Путин впервые подписал указы о сокращении их зарплат на 10%.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
У самолета Новый Уренгой-Уфа отказало шасси
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Компания Land Rover представила обновлённый кроссовер Discovery Sport. Модель изменилась как снаружи, так и внутри.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Министерство спорта выделило регионами 40 миллиардов рублей
"В рамках инвестиционных программ Минспорта России на развитие спортивной инфраструктуры региональным бюджетам выделены средства в объеме 40 млрд. 700 млн рублей", — цитирует министра Интерфакс.
Обновлено в 04:52
Технологии
Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
Семин считает, что Кубок важен для всех команд
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18