«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»Чемпионат 03:15

Рыночная трансферная стоимость ван де Бека составляет € 25 млн, де Лигта — € 70 млн. Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне ван де Бек в 55 матчах забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737 "После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - отметил он. Почти все пассажиры в аэропорту Оренбурга спокойны.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.

Политика Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика Возможность заключения мирного договора с Россией оценили в Японии Пресс-секретарь МИД Японии Мицуко Сино заявила, что между Москвой и Токио не закрыто "окно возможностей" для заключения мирного договора.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Общество Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.

Авто Озвучены цены на внедорожник Volkswagen Teramont X Впервые немецкий автоконцерн представил серийный купеобразный внедорожник Volkswagen Teramont X на шанхайском автосалоне в апреле.

Хоккей Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии Нападающий ЦСКА Иван Телегин заявлен в состав сборной России на чемпионат мира в Словакии.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Происшествия Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".

Технологии Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G Последний отчёт компании IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G.

Общество В лесу возле 3-го кладбища Тулы нашли пустые гробы Пустые гробы в лесу недалеко от 3-го кладбища были обнаружены в Туле.

Политика Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Политика Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины «Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.

Авто BMW M8 оснастят электронными тормозами Немецкая автомобилестроительная компания BMW предоставила очередную порцию информации о версиях купе и кабриолета 8-й серии, которыми являются M8 и M8 Competition.

Здоровье Онколог рассказал, какие люди больше подвержены заболеванию раком кожи Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков рассказал «Вечерней Москве», что за признаки могут указывать на это серьезное заболевание, какие люди ему чаще всего подвержены и почему важно проходить ежегодное обследование.

Футбол Эррера покидает «Манчестер Юнайтед» Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом. Сообщение этом было опубликовано в официальном твиттере команды.