Футбол
«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»Чемпионат 03:15
Рыночная трансферная стоимость ван де Бека составляет € 25 млн, де Лигта — € 70 млн. Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне ван де Бек в 55 матчах забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
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