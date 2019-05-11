Футбол

«Барселона» может приобрести троих игроков «Аякса»Чемпионат 03:15

Рыночная трансферная стоимость ван де Бека составляет € 25 млн, де Лигта — € 70 млн. Соответственно, трансфер троих футболистов «Аякса» оценивается в € 170 млн. В нынешнем сезоне на клубном уровне ван де Бек в 55 матчах забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
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СМИ: «Барселона» заинтересована в приобретении футболиста «Аякса» ван де Бека

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