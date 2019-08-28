Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Барселона» может представить Неймара в четверг

По сообщению европейских СМИ, уже в четверг испанский клуб может завершить затянувшуюся трансферную сагу и представить нападающего в качестве игрока команды. "Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
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