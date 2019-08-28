Футбол
Газета.Ru«Барселона» может представить Неймара в четверг
По сообщению европейских СМИ, уже в четверг испанский клуб может завершить затянувшуюся трансферную сагу и представить нападающего в качестве игрока команды. "Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.
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В 2018 году на одну тысячу человек заключалось 6,1 брака, а количество разводов достигло 4. Выводы Росстата приводит ТАСС.
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Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
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При пожаре на строящемся сухогрузе в Нижнем Новгороде погибли двое
В результате пожара на строящемся сухогрузе на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде погибли два человека, один пострадал.
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Британский премьер-министр объявил о приостановке работы парламента
«Вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — объявил премьер-министр.
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Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
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Коломойский призвал снять с России часть санкций
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Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
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Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
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В Анапе двое полицейских изнасиловали девочку-спортсменку
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Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
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Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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«Спартак» предложил 9 млн евро за сенегальского форварда «Галатасарая»
Нападающий «Галатасарая» Мбайе Диань находится в сфере интересов «Спартака». Московский клуб предложил за 27-летнего сенегальца 9 млн евро.
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«Укрэнерго» подала в суд на Россию из-за активов в Крыму
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что передает в арбитражный суд требования в споре об утраченных активах в Крыму.
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Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
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Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
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Экономика
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
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В Ленобласти суд рассмотрит дело о доноре с ВИЧ
В Ленинградской области готовится к передаче в суд уголовное дело, возбужденное по статье 122 УК РФ "Заражение ВИЧ-инфекцией".
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
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Apple уволила сотни человек, которые прослушивали запросы пользователей Siri
Apple уволила несколько сотен сотрудников в Европе, которые работали в программе улучшения работы голосового помощника компании Siri, узнала The Guardian.
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