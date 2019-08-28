Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг. «Барселона» и «ПСЖ» ведут переговоры о трансфере Неймара. По информации Sport.es, во вторник каталонский клуб предложил бразильца 170 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:51, Вашингтон
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Политика
В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
Ранее в ОБСЕ заявили, что приветствуют освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского.
RT на русском 07:44
Технологии
В России открыты пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Гаджеты
Google переведет производство смартфонов из Китая во Вьетнам
Интернет-гигант Google начал готовить перевод производства смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам, пишет японское деловое издание Nikkei Asian Review.
РБК 06:53
Футбол
Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова, выступающего за «Ростов».
Спорт-Экспресс 08:46
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Происшествия
Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек
Российская газета 08:13
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Кино
Российский режиссер награжден спецпризом Музея Победы
Специального приза Музея Победы удостоился фильм «Рейд на Дуклу» российского режиссера Григория Илугдина.
Победа РФ вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за ливня
Во Владивостоке 28 августа объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), говорится в сообщении администрации города.
Коммерсантъ 07:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Транспорт
Огромные пробки образовались в Сочи из-за массового отъезда туристов
Во вторник в соцсети "Вконтакте" пользователи пожаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район.
Интерфакс 04:20
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Футбол
Игрок «Уфы» Игбун получил предложение от «Арсенала»
Metaratings 07:41
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России
Китайская компания запустит в нашей стране продажи нового компактного кроссовера Geely SX11 уже до конца текущего года.
SpeedMe 04:24