Футбол
Евро-футбол.ру«Барселона» может представить Неймара 29 августа
«Барселона» планирует презентовать Неймара в качестве игрока клуба завтра, 29 августа. Об этом сообщает El Chiringuito. Ранее сообщалось, что бразильский форвард ещё на шаг стал ближе к возвращению в Каталонию.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Кремль отказался связать инцидент в Анапе с безнаказанностью полиции
В Кремле не считают, что случай с принуждением к сексу несовершеннолетней спортсменки в Анапе свидетельствует о «тотальной безнаказанности» полицейских.
РБК 06:48
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа парламента будет приостановлена до 14 октября.
РИА Новости 05:45
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:42
Политика
Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи
Киевский суд принял решение изменить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому и освободить его из-под стражи под личное обязательство.
Вести.Ru 05:09
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Путин отдал сдачу с купленного Эрдогану мороженого на развитие авиации
Владимир Путин протянул продавцу пятитысячную купюру и попросил «отдать сдачу министру на развитие авиации».
Национальная служба новостей вчера в 11:14
Происшествия
В Алтайском крае перекрыли канал поставки крупных партий наркотиков
Сотрудники МВД и ФСБ в Алтайском крае пресекли деятельность организованной группы.
Алтайская правда 06:59
Происшествия
Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него
Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Волкер: США удовлетворены работой «нормандского формата»
Вашингтон готов к новым форматам встреч по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
ИА Новороссия 26 августа в 13:41
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
ГЛАС.RU 02:43
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Футбол
Сергей Перхун. Вратарь ЦСКА умер 18 лет назад
18 августа 2001 года в матче чемпионата России в Махачкале вратарь ЦСКА Сергей Перхун во время выхода за пределы штрафной столкнулся с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым.
Спорт-Экспресс 01:30
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Авто
В России упали продажи Mercedes-Maybach S-Class
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse – это на 34% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 02:32
Технологии
Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire
Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:18
Авто
Renault начала продажи нового Triber
Компания Renault сегодня объявила старт продаж нового семиместного кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 05:18
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Краснодар дома уступил Олимпиакосу 1:2.
Советский спорт вчера в 16:51
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Гаджеты
Meizu 16s Pro не порадовал автономностью
Meizu 16s Pro получил однокристальную систему Snapdragon 855 Plus, разрешение экрана составит 2232 х 1080 пикселей при диагонали 6,2 дюйма, фронтальная камера будет 20-мегапиксельной, а основная получит 48-мегапиксельный датчик изображения.
iXBT.com 00:05