По сообщению европейских СМИ, уже в четверг испанский клуб может завершить затянувшуюся трансферную сагу и представить нападающего в качестве игрока команды. "Барселона" представит нападающего французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в качестве игрока команды 29 августа.

«Барселона» может представить Неймара в четверг

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