Футбол

«Барселона» может предложить за Мбаппе 150 млн евро и Коутиньо
Sport24.ru
вчера в 21:03

«Барселона» может включить полузащитника Филиппе Коутиньо в сделку по трансферу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Don Balon. «Барселона» готова предложить парижанам 150 миллионов евро и Коутиньо за 20-летнего француза.
Sport24.ruвчера в 21:03

Подробнее о событии

СМИ: Коутиньо может стать частью сделки по трансферу Мбаппе в «Барселону»

Советский спортвчера в 22:48

«Барселона» готова отдать своего хавбека «ПСЖ» за Мбаппе

Газета.Ruвчера в 22:01

«Барселона» готова предложить за Мбаппе 150 миллионов и Коутиньо

Бомбардир.ру23 декабря в 05:56

СМИ: Коутиньо будет включён в сделку по Мбаппе

Чемпионатвчера в 19:45

«Барселона» может предложить за Мбаппе 150 млн евро и Коутиньо

Sport24.ruвчера в 21:03

«Барселона» готова предложить «ПСЖ» Коутиньо и 150 млн евро за Мбаппе

Евро-футбол.ру23 декабря в 03:37

СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе

Спорт-Экспрессвчера в 20:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 03:00
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей

Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Общество

Мосгорсуд отменил приговор студенту за картинку с Пушкиным и Тесаком

Уголовное дело об экстремизме в отношении студента Евгения Корта, осужденного на год колонии-поселения, Мосгорсуд во вторник постановил отправить на новое рассмотрение в районный суд.
Обновлено в 04:35
Авто

Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus

Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию

Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Обновлено в 03:45
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Лидера фанатской группировки ЦСКА задержали в Москве, сообщают СМИ

Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров был задержан ранним утром 25 декабря у себя дома, сообщает "360".
Обновлено в 05:07
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу

Очередная битва произошла в эфире украинского телевидения – депутат Верховной рады Игорь Мосийчук с тростью набросился на политолога Александра Семченко.
Обновлено в 03:43
Политика

Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.
Обновлено в 01:24
Политика

Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело

Обновлено в 04:15
Космос

В S7 Space анонсировали создание орбитального космодрома

Как стало известно, представители частной российской компании анонсировали создание орбитального космодрома, необходимого для освоения дальнего космоса.
Обновлено в 04:10
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае

Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Медведь задрал приютившего его охотника в Челябинской области

В Челябинской области медведь задрал местного охотника и двух собак. Инцидент произошел вечером 24 декабря в частном секторе города Озерск.
Обновлено в 05:12
Экономика

В Петербурге построят еще один завод Hyundai

В Петербурге автоконцерн Hyundai построит завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей.
Обновлено в 03:57
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули на 5%

Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»

Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

В Минске назвали «угрозой» размещение военной базы США в Польше

Глава белорусского военного ведомства дал понять, что официальный Минск будет рассматривать в качестве угрозы размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:14
Политика

УПЦ обратится в Конституционный суд из-за закона о ее переименовании

Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что УПЦ в связи с принятием закона о ее переименовании инициирует обращение в Конституционный суд.
Обновлено в 02:54
Общество

Брянский губернатор раскритиковал отправку детей чиновников в Турцию

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию с бесплатной поездкой в Турцию детей представителей местной номенклатуры.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
ещё по теме
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное