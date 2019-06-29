Футбол

«Барселона» может подписать сына ХаджиSport24.ru вчера в 21:49

Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю. В составе «Вииторула» Янис-младший забил 24 гола и отдал 14 голевых передач в 92 матчах. Также в его активе 5 матчей за сборную Румынии.
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«Барселона» может перехватить игрока у «Спартака»

Metaratingsвчера в 14:12

«Барселона» может подписать сына Хаджи

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«Спартак» и «Барселона» претендуют на сына легендарного игрока Хаджи

Газета.Ruвчера в 22:13

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Спорт-Экспрессвчера в 20:47

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«Барселона» ведет переговоры с сыном Хаджи и готова заплатить 7-8 млн евро за игрока

Sports.ruвчера в 13:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 05:20
Политика

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Происшествия

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Политика

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Общество

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Шоу-бизнес

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Обновлено в 03:37
Музыка

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Транспорт

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Обновлено вчера в 14:54
Политика

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Обновлено в 04:13
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WSJ: Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

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Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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