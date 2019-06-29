Футбол
«Барселона» может подписать сына ХаджиSport24.ru вчера в 21:49
Янис Хаджи — сын бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи, который считается лучшим румынским футболистом за всю историю. В составе «Вииторула» Янис-младший забил 24 гола и отдал 14 голевых передач в 92 матчах. Также в его активе 5 матчей за сборную Румынии.
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«Барселона» может подписать сына Георге Хаджи, которым интересовался «Спартак»
Спорт-Экспрессвчера в 20:47
«Барселона» ведет переговоры с сыном Хаджи и готова заплатить 7-8 млн евро за игрока
Sports.ruвчера в 13:29
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
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