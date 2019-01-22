Футбол
«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»Еженедельник Футбол 02:34
Сообщается, что «Барселона» успела связаться с представителями игрока. Кроме того каталонцы ведут переговоры уже непосредственно с «Сассуоло». Контракт хавбека истекает 2020 года.
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Футбол
Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. До этого у красно-белых с пенальти отличился Луис Адриано.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
Роналду впервые не забил пенальти в составе «Ювентуса»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не забил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Кьево".
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»
Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Александру Кокорину грозит операция
Тверской суд Москвы 5 декабря на два месяца продлил арест Кокорина и футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, заключенных под стражу за участие в двух потасовках в столице.
Обновлено в 03:50
Футбол
Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин получил травму в матче против «Челси» (2:0). Стал известен характер повреждения игрока.
Обновлено в 03:15
Футбол
Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Пицци покинул пост наставника сборной Саудовской Аравии
Рулевой сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци покинул занимаемую должность.
Обновлено в 01:24
Футбол
Де Брёйне: если «Ливерпуль» станет чемпионом, то это будет заслуженно
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметил, что «Ливерпуль» заслуженно станет чемпионом Англии, если сможет удержаться на первом месте по итогам нынешнего сезона.
Обновлено в 03:22
Футбол
Леонарду Жардим может возглавить «Лион»
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, возможно, вернется в чемпионат Франции. Специалист может возглавить «Лион».
Обновлено в 01:44
Футбол
Филипе Луис: «Ничего не смыслю в футболе, если Месси не заслужил ЗМ»
Защитник "Атлетико" Филипе Луис считает, что обладателем "Золотого мяча" в 2018 году должен был стать форвард "Барселоны" Лионель Месси, а не полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
«Бавария» хочет подписать Павара уже зимой
"Бавария" хочет пересмотреть условия сделки по защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару.
Обновлено в 03:09
Футбол
Защитник «Милана» Сапата может перейти в «Фенербахче»
Сам защитник готов рассмотреть вариант с переходом в чемпионат Турции, поскольку «Милан» пока не предложил игроку продлить соглашение.
Обновлено в 03:03
Футбол
Азар признался, что хотел уйти из «Челси», но передумал
Азар признался, что после чемпионата мира задумывался об уходе из «Челси», так как выиграл в Англии все возможные трофеи за исключением Суперкубка.
Обновлено в 01:19
Футбол
Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
ЦСКА одержал крупную победу в товарищеском матче
ЦСКА обыграл латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора в испанском Кампоаморе.
Обновлено вчера в 11:42