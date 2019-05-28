Футбол
«Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и ГризманнаSports.ru вчера в 22:42
Переходы защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» находятся под вопросом. Каталонцы приступили к поиску альтернативных вариантов на случай, если сделки по голландцу и французу не состоятся, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
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